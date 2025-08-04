В Рязани состоялась приемка учреждений дошкольного образования

По данным следствия, двое рабочих, выполняя работы по опиловке деревьев на одной из улиц в городе Скопине Рязанской области, при обрушении металлической люльки специального транспортного средства (автовышка), в которой они находились, упали с большой высоты на землю. От полученных травм один из них скончался на месте происшествия, а второй госпитализирован в реанимационное отделение медицинского учреждения.