В Рязани состоялась приемка учреждений дошкольного образования

В областном центре состоялась приемка 99 учреждений дошкольного образования, подведомственных управлению образования и молодежной политики администрации города Рязани.
Комиссия в составе специалистов управления образования и молодежной политики администрации города Рязани, руководителей учреждений дошкольного образования оценивала состояние прилегающей территории, санитарное состояние групповых ячеек и помещений, обеспечение антитеррористической и пожарной безопасности, общую готовность учреждений к приему детей.
Учреждения дошкольного образования готовы к встрече с воспитанниками в новом учебном году.