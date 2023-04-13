В Рязани сохранится облачная погода и порывистый ветер

По прогнозам синоптиков, во второй половине дня 13 апреля с сохранением ночью и днем 14 апреля на территории Рязанской области местами ожидается усиление северо-восточного ветра порывами 13-18 м/с, переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит +18…+16 °С, ночью +7…+5 °С. Об этом сообщается на сайт городской администрации.

Рязанцев просят проявлять осторожность и бдительность. Горожанам рекомендуют быть внимательными на улице и не укрываться от непогоды под деревьями. Автомобилистам необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также парковаться вдалеке от деревьев и слабо укрепленных конструкций.