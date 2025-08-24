Воскресенье, 24 августа, 2025
В Рязани сломали новый тротуар на улице Чкалова

Анастасия Мериакри

Месяц назад в Рязани завершился ремонт улицы Чкалова. Сегодня, 24 августа, рязанцы сообщили РИА «7info», что новый тротуар уже сломали.

На улице Чкалова около дома №1 к4 испортили новый тротуар. Отмечается, что еще вчера, 23 августа, он был цел.

Участок дороги по улице Чкалова обеспечивает транспортную и пешеходную доступность к социально значимым объектам микрорайона, поэтому при выполнении благоустройства особое внимание уделялось качеству работ.

Ремонтные работы были проведены от Первомайского проспекта до улицы Профессора Никулина. Благоустройство участка протяженностью 472 метра выполнено в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

