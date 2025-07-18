Депутаты Гордумы оценили ремонт дороги на улице Чкалова

В Рязани завершился ремонт улицы Чкалова. Работы, проведённые на объекте от Первомайского проспекта до улицы Профессора Никулина) оценили первый заместитель председателя Рязанской областной Думы Александр Шевырев, первый заместитель главы муниципального образования, председателя городской Думы Антон Астафьев, депутаты и представители администрации города.

Благоустройство участка протяженностью 472 метра выполнено в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Заменено асфальтобетонное покрытие проезжей части, обновлены тротуары. На объекте установлены дорожные знаки и нанесена разметка. Работы завершены досрочно.

Депутаты городской Думы отметили, что рязанцы давно ждали ремонта дороги по улице Чкалова. Этот участок обеспечивает транспортную и пешеходную доступность к социально значимым объектам микрорайона, поэтому особое внимание уделено качеству выполненных работ.