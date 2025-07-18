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Общество

Депутаты Гордумы оценили ремонт дороги на улице Чкалова

Валерия Мединская

В Рязани завершился ремонт улицы Чкалова. Работы, проведённые на объекте от Первомайского проспекта до улицы Профессора Никулина) оценили первый заместитель председателя Рязанской областной Думы Александр Шевырев, первый заместитель главы муниципального образования, председателя городской Думы Антон Астафьев, депутаты и представители администрации города.

Депутаты Гордумы оценили ремонт дороги на улице Чкалова Работы на объекте завершены досрочно.

Благоустройство участка протяженностью 472 метра выполнено в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Заменено асфальтобетонное покрытие проезжей части, обновлены тротуары. На объекте установлены дорожные знаки и нанесена разметка. Работы завершены досрочно.

Депутаты Гордумы оценили ремонт дороги на улице Чкалова Работы на объекте завершены досрочно.

Депутаты городской Думы отметили, что рязанцы давно ждали ремонта дороги по улице Чкалова. Этот участок  обеспечивает транспортную и пешеходную доступность к социально значимым объектам микрорайона, поэтому особое внимание уделено качеству выполненных работ.

– По поручению губернатора Рязанской области Павла Викторовича Малкова в нашем городе продолжается системная работа по улучшению улично-дорожной сети. Отремонтированный участок улицы Чкалова соединяет пл. Победы и сквер на пл. Димитрова. Благоустройство в этом микрорайоне ведется комплексно: в 2024 году здесь было отремонтировано 9 дворовых территорий, а сегодня на завершающую стадию выходит обновление привокзального сквера на пл. Димитрова и полным ходом идет обустройство нового сквера с установкой там стелы «Рязань – город трудовой доблести». Все это способствует созданию комфортных условий для рязанцев, – сказал первый заместитель главы муниципального образования, председателя РГД Антон Астафьев.

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