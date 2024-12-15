В Рязани сгорел автомобиль с человеком внутри. О происшествии сообщила пресс-служба ГУ МЧС пр региону.

Ведомство информирует: пожар произошёл в субботу, 14 декабря, в 23.55. Огонь повредил автомобиль, внутри находился мужчина. Личность пострадавшего устанавливают.

По информации ya62, всё случилось на Московском шоссе. Пожарные вскрыли машину, мужчина внутри был жив. Его экстренно отправили в ОКБ.

Площадь пожара составила 2 кв. м, на тушение выезжали пять человек и один пожарный автомобиль.

Другие подробности уточняются.