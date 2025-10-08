В Рязани разыскивают свидетелей ДТП, в результате которого пострадал школьник

В Рязани ведутся поиски свидетелей ДТП, в результате которого пострадал школьник. Об этом сообщает в ГАИ.

Сотрудники отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 13 августа в 17:00 на парковке торгового центра, расположенного на Московском шоссе. Там столкнулись мотоцикл и электросамокат, которым управлял несовершеннолетний.

Школьник получил травмы в результате столкновения. Водитель мотоцикла скрылся с места аварии.

Всех, кто располагает информацией о данном ДТП или личности водителя мотоцикла, просят обратиться по адресу: г. Рязань, ул. Лесная, д. 28, каб. 213. Контактные телефоны для связи: (4912) 29-95-86 и (4912) 29-76-68.