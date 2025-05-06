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Власть и политика

В Рязани расширили перечень деятельности, разрешённой в зоне лесов и лесопарков

Алексей Самохин

На внеочередном заседании Рязанской городской Думы 6 мая депутаты утвердили внесение изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Перечень условно разрешенных видов использования территориальной зоны городских лесов и лесопарков дополнен видами «Выставочно-ярмарочная деятельность», «Объекты культурно-досуговой деятельности», «Дошкольное, начальное и среднее общее образование», «Среднее и высшее профессиональное образование».

Также на заседании Думы депутаты заслушали информацию заместителя главы администрации Рязани Ларисы Крохалевой о мероприятиях, подготовленных в рамках празднования 80-летия Великой Победы.

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