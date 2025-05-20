В Рязани прошли матчи регионального этапа футбольного турнира «Локобол – 2025 – РЖД»

В Рязани в Футбольном манеже прошли игры регионального этапа XIX Всероссийского футбольного турнира «Локобол – 2025 – РЖД» среди мальчиков и девочек 2013–2014 годов рождения. Об этом сообщили в Рязанском региональном футбольном Союзе.

Всего в соревнованиях приняли участие 32 команды Рязанской области, более 400 юных футболистов.

В первый день состоялись зональные отборочные соревнования в зоне «Рязань-2». Победителем стала команда «Витязь-НИТИ», 2-е место заняла команда «Атрон», 3-е – «Золотые купола» (тренер – В.В. Исайкин).

Лучшими игроками в своих амплуа стали: вратарь – Макар Надежкин («Атрон»); защитник – Андрей Назаров («Золотые купола», тренер – В.В. Исайкин); нападающий – Арсений Юрьев («Золотые купола», тренер А.Б. Меркулов). Лучшим игроком признан Марк Ковальчук («Витязь-НИТИ»).

Во второй день в футбольном манеже прошли финальные игры. Борьбу за право представлять регион на межрегиональном этапе фестиваля вели 8 команд, победители и призеры в своих зонах: «Добрыня» (Шилово), «Юниор» (Касимов), «Богатырь» (Милославское), «Энергетик» (Новомичуринск), «Михайлов» (Михайлов), «Захарово» (Захарово), «Атрон» (Рязань), «Витязь-НИТИ» (Рязань).

В финальном матче в упорной борьбе со счетом 2:0 победу одержала команда «Витязь-НИТИ», а в матче за третье место в серии послематчевых пенальти удачливее оказалась касимовская команда «Юниор».

Итоговое распределение мест:

1-е место – «Витязь-НИТИ» (Рязань);

2-е место – «Атрон» (Рязань);

3-е место – «Юниор» (Касимов);

4-е место – «Добрыня» (Шилово).

Лучшими игроками турнира признаны:

Даниил Курганов («Витязь-НИТИ»)

Денис Курганов («Витязь-НИТИ»)

Никита Богдашевский («Атрон»)

Никита Симонян («Юниор»)

Кирилл Бондарев («Добрыня»).