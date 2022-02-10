В Рязани прошёл концерт в защиту поймы Оки от застройки

Региональная общественная организация «Экологический Рязанский Альянс» (РОО «ЭРА») организовала творческий вечер-концерт в поддержку инициативы Общероссийского народного фронта (ОНФ) по включению поймы реки Оки в состав Лесопаркового зелёного пояса вокруг г. Рязани. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

В культурном пространстве FABRIKA встретились представители эко-сообщества, учёные, музыканты и рязанцы, которым небезразлична судьба поймы реки Оки.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ, председатель совета РОО «ЭРА» Евгений Рыбаков рассказал об инициативе ОНФ по сохранению этих территорий: «Мы выступаем за сохранение природного комплекса поймы Оки, так как городу не хватает рекреационных и зелёных зон, предусмотренных градостроительными регламентами. Застройка зелёной зоны в пойме рек Ока и Трубеж может нанести огромный и невосполнимый вред экологии города, нарушить экосистему рек, которые входят в экологический каркас Рязани. Если мы утратим эти земли с точки зрения зеленого пояса, то просто не сможем передать будущему поколению чистую реку, живописные места для отдыха и гарантировано безопасную экологическую среду. Допустить этого мы не вправе!»

Реклама

На встрече был премьерный показ от известного рязанского пейзажного фотографа, действующего члена РОО РГО (русского географического общества), воздухоплавателя Олега Буцкого. В течение 6-минутного фильма-сюжета «Мой дом-Рязанская область», специально созданного в поддержку проекта включения поймы Оки в лесопарковый зелёный пояс Рязани, участники встречи смогли насладится красотой заливных пойменных лугов с высоты птичьего полета в разное время года.

Автор фильма Олег Буцкий отметил: «Эти места, поистине можно назвать Жемчужиной Рязанской области, которую необходимо оберегать и ценить, ведь всё это создала для нас за много миллионов лет Матушка Природа!»

Сейчас фильм доступен к свободному просмотру.

Музыканты групп «Отцы и дети», «Асиндетон», музыкального фолк-проекта «Догоним Время» и Евгений Сапфиров поддержали своим выступлением инициативу общественников.

Председатель Совета Рязанского регионального отделения Общероссийской общественной организации по охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое общество» Виолетта Чёрная выступила в качестве эксперта, рассказав о текущем состоянии реки, и обратилась к собравшимся: «Сейчас город Рязань соперничает с Санкт-Петербургом за второе место по высотности и уплотнённости застройки, уступая первенство лишь Москве. Хочется вас всех призвать, чтобы мы осознанно подходили к тому, кого мы фактически поддерживаем и спонсируем рублём, покупая жильё в высотках, строящихся в пойме, которая непригодна для застройки согласно ещё советским нормам и правилам (именно поэтому в советские годы и не застраивалась)».

Напомним, что лесопарковый зеленый пояс Рязани создан в 2018 году Это особая природная территория вокруг города, которая является защитным щитом города. Активисты выступают за расширение границ «зеленого щита» путем включения в него пойменных территорий. В настоящее время рабочая группа ОНФ завершает подготовку предложений, которые будут направлены представителям власти.