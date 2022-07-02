1 июля в Рязани прошел Фестиваль «Сказки и забавы в Лесопарке».

Юные рязанцы и их родители играли в дворовые игры: городки, вышибалы, резиночки, крестики-нолики, построили башню. Самые активные участники на площадках получали жетоны, которые можно было обменять на призы и подарки от партнеров.

На главной сцене парка показали сказку «Иван да Марья» от Интерактивного музея сказок «Забава». Гости парка узнали не только удивительный сюжет сказки, но и разгадали самые сложные загадки, пели и плясали, а также водили хороводы.