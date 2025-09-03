В Рязани пройдет Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»

5 сентября в рамках VIII Международного форума древних городов «Память. Традиции. Будущее» в Рязани состоится Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию». Жители и гости Рязанской области соберутся на Лыбедском бульваре, чтобы почувствовать гордость за победы своего народа, прикоснуться к богатой российской культуре и национальным традициям.

В программе концерт, хедлайнерами которого станут популярная российская певица Влада Miravi и группа «ПослеZавтра». Также участников ждут яркие культурные, творческие и спортивные события. Специально для детей будет работать интерактивная зона «Мечтай в России», где юное поколение поделится своими мечтами. Фестиваль реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Подробная программа — на сайте русскоелето.рф.

Фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» стартовал 5 августа в Орле и будет проходить до 6 сентября. В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне его главные темы — гордость за победы страны, благодарность защитникам Родины, помощь им и их семьям.

Партнерами Фестиваля выступают Народный фронт, фонд «Всё для Победы!» и Международное богатырское движение «Сильнейшая нация мира».

Информационные партнеры Фестиваля — радиостанция «Гордость» и Международное богатырское движение «Сильнейшая нация мира».

Возрастное ограничение 6+.