Культура и события

В Рязани пройдет Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»

Анастасия Мериакри

5 сентября в рамках VIII Международного форума древних городов «Память. Традиции. Будущее» в Рязани состоится Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию». Жители и гости Рязанской области соберутся на Лыбедском бульваре, чтобы почувствовать гордость за победы своего народа, прикоснуться к богатой российской культуре и национальным традициям.

В программе концерт, хедлайнерами которого станут популярная российская певица Влада Miravi и группа «ПослеZавтра». Также участников ждут яркие культурные, творческие и спортивные события. Специально для детей будет работать интерактивная зона «Мечтай в России», где юное поколение поделится своими мечтами. Фестиваль реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Подробная программа — на сайте русскоелето.рф.

Фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» стартовал 5 августа в Орле и будет проходить до 6 сентября. В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне его главные темы — гордость за победы страны, благодарность защитникам Родины, помощь им и их семьям.

Партнерами Фестиваля выступают Народный фронт, фонд «Всё для Победы!» и Международное богатырское движение «Сильнейшая нация мира».

Информационные партнеры Фестиваля — радиостанция «Гордость» и Международное богатырское движение «Сильнейшая нация мира».

Возрастное ограничение 6+.

Самые читаемые материалы

Экология, природа, животные

Срезать или выкручивать грибы: миколог поставила точку в давнем споре 

По словам ученой, можно смело срезать или выкручивать грибы — это никак не повредит грибнице, ведь все необходимые для размножения споры все равно останутся в почве.
Новости мира

«Пусти козла в огород»: Коц осудил выходку Алиева на саммите ШОС

Военный корреспондент Александр Коц осудил в телеграм-канале поступок президента...
Новости России

Три дня и точка: как новые правила по больничным изменят вашу жизнь

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила, касающиеся больничных листов. Теперь получить пятый за полгода больничный можно будет лишь на три дня
Новости России

Российская ракета прилетела на украинский завод, «в котором было много военных»

Под удар попали серьёзные военные, не исключено, что из Европы.
Новости России

Врач Власов: самым опасным ядовитым грибом является бледная поганка

Интоксикация довольно быстро вызывает повреждение печени, отек головного мозга и может закончиться летально

Последние новости

Транспорт и дороги

Рязань получит 15 троллейбусов до 1 декабря 2025 года

В рамках договора до 1 декабря 2025 года предприятие передаст городу 15 троллейбусов «Авангард» с автономным ходом 15 км.
Происшествия

Жительница Рязани, поверив мошенникам, потеряла 1,9 млн рублей

Женщина поверила, что ее сбережения находятся в опасности, и перевела их на безопасные счета. Как только рязанка выполнила требования мошенников, они удалили переписк
Общество

В Рязани эвакуировали ТЦ «Малина»

В региональном МЧС прокомментировали ситуацию.
Общество

На улице Высоковольтной степень износа магистрального трубопровода достигала 99%

Завершены работы на Первомайском проспекте от площади Ленина до улицы Павлова, где ремонта не было более 30 лет.
Происшествия

В ДТП в Рыбновском районе пострадал водитель автомобиля

В результате ДТП водителю «Шкоды» потребовалась медицинская помощь.
Религия

Показы документального фильма «Но мы остаёмся здесь» о епископе Феофане пройдут в Рязани

Над кинолентой работали Спасо-Евдокиевский храм Казани и движение сохранения старинных храмов Республики Татарстан «Куда ведут ручьи» при поддержке Фонда президентских грантов.
Общество

В Рязанской области начал работу XXVIII лагерь молодежи и студентов «Роса»

В этом году смена лагеря проходит с 3 по 8 сентября. Ее участниками стали 125 человек – студенты региональных ссузов и вузов, а также молодые специалисты.
Происшествия

Менеджер банка украла 175 тысяч рублей у клиента из Северной Африки

На днях иностранец обратился в кредитно-финансовое учреждение Рязани с просьбой подключить к его банковской карте дополнительную опцию.