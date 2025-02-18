В Рязани пройдет фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова»

Оргкомитет Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Гонка Легкова» принял решение провести очередной фестиваль 22 и 23 февраля в Рязани, на биатлонном комплексе «Алмаз». Об этом сообщает заместитель Председателя Правительства Рязанской области Артем Никитин в своем телеграм-канале.

Александр Легков – победитель Олимпийских игр в Сочи в 2014 году инициировал это ежегодное спортивное событие для профессиональных спортсменов, любителей лыжного спорта, и для всех желающих взять мастер-класс у легендарных спортсменов, олимпийских чемпионов и членов национальной сборной.

В этом году амбассадорами фестиваля станут Вероника Степанова, Юлия Ступак, Артем Мальцев и Савелий Коростелев, а титульным партнером выступит движение «Здоровое Отечество» и его лидеры – Никита Нагорный, Светлана Ромашина, Евгений Рылов, Дарья Нагорная и Юрий Борзаковский.

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Погода благоволит, организаторы готовят трассы на 1 км, 3 км, 5 км, 10 и 20 км для участников разных возрастов и уровня подготовки. Зарегистрироваться на прохождение дистанции по плечу можно на сайте фестиваля.