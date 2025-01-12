В Рязани произошло ДТП с участием автомобиля полиции

В Рязани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского автомобиля. Фото с места ДТП публикует tg-канал Рязань.

На снимках запечатлена авария с участием нескольких легковушек, одна из которых полицейская. Всё случилось в микрорайоне Канищево.

Комментарии по ДТП дала Госавтоинспекция Рязанской области. Так, по сообщению ведомства, в ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили незначительные механические повреждения. Автомобиль «УАЗ Патриот» экипажа ППС находился припаркованным.