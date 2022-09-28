В Рязани продолжается заявочная кампания на «Забег, посвященный Дню учителя»

4 октября в Лесопарке управление по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани проводит «Забег, посвященный Дню учителя». Торжественное открытие мероприятия состоится в 16.00.

К участию приглашаются рязанцы в возрасте 20 лет и старше, имеющие справку из лечебного учреждения об отсутствии медицинских противопоказаний. Для всех возрастных групп дистанция забега составит 500 метров.

Заявки принимаются до 3 октября по электронной почте [email protected] или по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 35, каб. 204, тел. 25-51-36.

Программа соревнований:

15.30-15.55 — регистрация участников;

16.00 — торжественное открытие мероприятия;

16.10 — старт забегов по возрастным группам:

— женщины от 20 до 30 лет;

— мужчины от 20 до 30 лет;

— женщины 31 год и старше;

— мужчины 31 год и старше;

16.45 — награждение победителей и призеров.

Победителям и призерам забега вручаются памятные призы и грамоты управления. Предусмотрены награды по номинациям: «За волю к победе», «Самый опытный участник», «Самый многочисленный коллектив».