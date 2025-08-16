Суббота, 16 августа, 2025
В Рязани приводят в порядок дорожные объекты вблизи образовательных учреждений 

Анастасия Мериакри
Губернатор Павел Малков на еженедельном заседании Правительства попросил доложить главу администрации города Рязани Виталия Артёмова о том, как ведется работа по обновлению пешеходных переходов вблизи школ. Ранее в социальных сетях поступило обращение от рязанки с просьбой привести в надлежащий вид переход на ул. 4-я Линия между домами 64 и 54 по ул. Стройкова, по которому дети ходят в школу.

В рамках подготовки к новому учебному году сотрудниками администрации принято участие в комиссионном обследовании участков улично-дорожной сети вблизи детских образовательных учреждений. Совместно с сотрудниками Госавтоинспекции выявлен ряд недостатков в эксплуатационном состоянии покрытия проезжей части, технических средств организации дорожного движения, элементов обустройства автомобильных дорог, сформирована адресная программа по устранению данных недостатков.

Глава администрации рассказал, что в настоящее время подрядными организациями ежедневно проводится работа по нанесению горизонтальной дорожной разметки на пешеходных переходах, обрезке растительности, затрудняющей видимость дорожных знаков и пешеходов, замене и установке новых дорожных знаков и искусственных дорожных неровностей.

«В текущем году выполняются работы по строительству двух новых светофорных объектов: на улице Интернациональная около дома №7А, около школы №58, и на пересечении улиц Великанова и Народный бульвар, по дороге в школу №47. Через данные участки проходят маршруты движения детей к образовательным и спортивным учреждениям, отмечен высокий трафик пешеходов и транспорта. Объекты установлены, решается вопрос с подключением. Кроме того, на ул. Интернациональной ведется обустройство тротуаров. Срок окончания работ по контракту – 27 октября 2025 года. Но делаем всё возможное, чтобы завершить работы раньше», – отметил Виталий Артёмов.

Помимо этого, в текущем году запланированы работы по повышению уровня безопасности на нерегулируемых пешеходных переходах, а именно дополнительная установка знаков повышенной информативности, автономных светофоров типа Т.7 пешеходных ограждений и искусственных дорожных неровностей. Такие работы запланированы на 24 улицах на 33 пешеходных переходах.

