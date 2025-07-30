В Рязани приступили к капитальному ремонту теплотрассы на улице Радищева

30 июля начался ремонт на участке магистральных трубопроводов на улице Радищева. Работы выполняются силами подрядной организации.

В ходе ремонта будет заменено более 1600 метров трубопровода.

Этот участок теплотрассы был введен в эксплуатацию около 50 лет назад. По данному трубопроводу обеспечиваются теплом и горячей водой жители Советского района.

В последние годы на этой части теплосети выявлено и устранено значительное количество повреждений. В зоне капитального ремонта есть участки, где ремонт не проводился более 30 лет. В связи с большим износом было принято решение о выполнении капитального ремонта на всем участке.

Объект расположен в центре города и его особенностью является производство работ среди большого количества инженерных коммуникаций.

В настоящее время участок производства работ огорожен, установлены соответствующие дорожные знаки. Подрядная организация приступила к снятию асфальтового покрытия.

Напоминаем о закрытии движения транспорта на автомобильной дороге по ул. Радищева, в том числе на пересечении улиц Свободы и Радищева в связи с капитальным ремонтом теплотрассы. Администрация Рязани приносит извинения за предоставленные неудобства и просит автомобилистов учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.