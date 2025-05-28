В Рязани полиция ищет очевидцев ДТП, в котором пострадали четыре человека

В Рязани устанавливаются очевидцы серьёзной аварии, произошедшей утром 14 декабря 2024 года.

Около 07:30 на 505-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» столкнулись два автомобиля: ВАЗ-21102 и «Шкода Фабия». По предварительным данным, 18-летний житель Клепиковского района за рулём ВАЗа не справился с управлением. Его машина врезалась в иномарку под управлением 39-летней жительницы Рязанской области.

В результате ДТП травмы получили оба водителя, а также трое пассажиров. Среди пострадавших — 38-летняя жительница Спас-Клепиков, находившаяся в отечественном авто, и пассажиры «Шкоды»: пятилетняя девочка и 72-летний мужчина. Все они были доставлены в медицинское учреждение. Состояние пострадавших не уточняется.

Следственное управление УМВД России по Рязанской области просит откликнуться свидетелей происшествия. Если вы видели момент аварии или обладаете важной информацией, сотрудники полиции просят обращаться в Отдел №4 СЧ СУ УМВД по адресу: Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1. Телефон для связи: (4912) 44-46-08.