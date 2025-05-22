В Рязани перекроют движение из-за Гонки ГТО

Администрация Рязани сообщила об ограничении движения транспорта во время проведения Гонки ГТО.

В связи с проведением в Рязани Гонки ГТО 23 мая будет закрыто движение транспорта с 11:00 до 22:00 и 24 мая с 11:00 до 22:00 в местах пересечения Лыбедского бульвара с улицами Маяковского и Право-Лыбедской.

Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.