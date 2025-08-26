В Рязани отремонтируют входные группы и фасад ЗАГСа на Московском шоссе

В Рязани планируют отремонтировать входные группы и фасад ЗАГСа на Московском шоссе. Об этом сообщили на заседании областного правительства 26 августа.

На плачевное состояние входа во дворец бракосочетаний рязанцы не раз жаловались в соцсетях. Ситуацию прокомментировал министр имущественных и земельных отношений Рязанской области Михаил Майоров.

По словам Михаила Майорова, ремонт главного входа Дворца торжеств планируется завершить 30 ноября. Остальные входные группы, фасад и восстановление архитектурной подсветки закончат ремонтировать к концу июля 2026 года.