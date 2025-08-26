Вторник, 26 августа, 2025
В Рязани отремонтируют входные группы и фасад ЗАГСа на Московском шоссе

Анастасия Мериакри
Фото: издательство "Пресса"

В Рязани планируют отремонтировать входные группы и фасад ЗАГСа на Московском шоссе. Об этом сообщили на заседании областного правительства 26 августа.

На плачевное состояние входа во дворец бракосочетаний рязанцы не раз жаловались в соцсетях. Ситуацию прокомментировал министр имущественных и земельных отношений Рязанской области Михаил Майоров.

По словам Михаила Майорова, ремонт главного входа Дворца торжеств планируется завершить 30 ноября. Остальные входные группы, фасад и восстановление архитектурной подсветки закончат ремонтировать к концу июля 2026 года.

Самые читаемые материалы

Новости России

Сын альпинистки Наговицыной обратился с мольбой о спасении

В своих социальных сетях Михаил Наговицын попросил помочь спасти его мать, так как, по его убеждению, она до сих пор жива.
Происшествия

Рязанец Александр Логунов пропал без вести в зоне СВО

Напомним, Логунов получил 11 лет колонии за убийство своей жены Елены Логуновой. Труп женщины искали в течение года, дело активно освещалось на федеральных телеканалах.
Происшествия

Обломки упавшего беспилотника повредили жилой дом под Рязанью

По словам главы региона, начавшееся после падения обломков возгорание оперативно потушили. Ущерб устанавливается. 
Общество

Подтверждена гибель 28 человек на предприятии в Шиловском районе — Павел Малков

На сегодня подтверждена гибель 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз. В больницах Рязани и Москвы остаются 37 человек, 120 лечатся амбулаторно.
Погода

Лето вернется: какая погода ждёт рязанцев в последнюю неделю августа

Начало последней недели лета, с 25 по 31 августа, не порадует рязанцев теплом, но ставить точку на самом теплом периоде года еще рано. Лето вернётся в Рязанскую область попрощаться к концу недели и в День Знаний.

Последние новости

Культура и события

VIII Международный форум древних городов «Память. Традиции. Будущее» пройдет в Рязани

В течение двух дней гости смогут посетить ремесленные и интерактивные площадки, мастер-классы, зону детской анимации, спортивные активности, маркет локальных брендов и гастрономическое пространство.
Происшествия

Несанкционированная свалка образовалась вблизи мест захоронения ветеранов ВОВ

Несанкционированная свалка отходов вблизи мест захоронения ветеранов Великой Отечественной войны ликвидирована. Главе администрации округа внесено представление.
Общество

Десять тысяч первоклассников отправятся в школы Рязанской области в новом учебном году

С 1 сентября в Рязанской области начнут работу 288 школ, учиться будут более 118 тысяч школьников, в их числе свыше 10 тысяч первоклассников.
Происшествия

В больнице скончался водитель большегруза, пострадавший в ДТП в Сараевском районе

21 августа примерно в 19:00 лоб в лоб столкнулись два КамАЗа. Водителей обоих большегрузов 36 и 27 лет госпитализировали.
Общество

Новый водозаборный узел запустят в селе Захарово до конца 2025 года

Объект будет включать в себя новую скважину и водонапорную башню, предусмотрена станция водоподготовки.
Общество

Павел Малков: Такие семьи — гордость Рязанской области

Семья Слетовых из Скопинского района Рязанской области победила в номинации Всероссийского конкурса «Семья года».
Общество

Рязанский педагог вошла в десятку лучших учителей физкультуры России

Среди 1730 участников со всей страны Екатерина Казанкина вошла в топ-10 лучших учителей. Педагог успешно прошла все этапы конкурса.
Общество

15 пострадавших в результате ЧП в Шиловском районе выписаны из стационаров

В списках погибших — 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз. В стационарах проходят лечение 25 человек.