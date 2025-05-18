Воскресенье, 18 мая, 2025
14.4 C
Рязань
Медицина

В Рязани открылось детское оториноларингологическое отделение

Анастасия Мериакри

В Рязанской городской больнице №11 открылось детское оториноларингологическое отделение как отдельная структурная единица. Об этом сообщает министерство здравоохранения Рязанской области.

Многие годы детское отделение работало совместно со взрослыми. Теперь это самостоятельное отделение, где оказывают современную и высокотехнологичную медицинскую помощь детям с заболеваниями уха, горла и носа.

Отделение рассчитано на 28 детей круглосуточного, также работают 8 мест для дневного стационара. Операционные оснащены ультрасовременными эндоскопическими и ларингоскопическими стойками. 

«Внедрение передовых технологий позволяет нашим врачам проводить сложные операции, что благоприятно скажется на качестве медицинской помощи для наших маленьких пациентов», — заметил главврач ГКБ №11 Роман Васин.

Реклама

Детское оториноларингологическое отделение занимается диагностикой и лечением широкого спектра ЛОР-заболеваний. Проводятся основные виды оперативного вмешательства: тимпанотомия и шунтирование барабанной полости, эндоскопическая шейверная аденотомия, операции на придаточных пазухах носа с использованием видеоэндоскопической техники, септопластика, удаление полипов носа, видеоларингоскопия с биопсией и удалением новообразований, тонзиллэктомии и тонзиллотомии.

Сегодня в отделении работают 5 квалифицированных врачей, которые обладают большим опытом и постоянно повышают свою квалификацию.

РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.