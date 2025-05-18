В Рязани открылось детское оториноларингологическое отделение

В Рязанской городской больнице №11 открылось детское оториноларингологическое отделение как отдельная структурная единица. Об этом сообщает министерство здравоохранения Рязанской области.
Многие годы детское отделение работало совместно со взрослыми. Теперь это самостоятельное отделение, где оказывают современную и высокотехнологичную медицинскую помощь детям с заболеваниями уха, горла и носа.
Отделение рассчитано на 28 детей круглосуточного, также работают 8 мест для дневного стационара. Операционные оснащены ультрасовременными эндоскопическими и ларингоскопическими стойками.
Детское оториноларингологическое отделение занимается диагностикой и лечением широкого спектра ЛОР-заболеваний. Проводятся основные виды оперативного вмешательства: тимпанотомия и шунтирование барабанной полости, эндоскопическая шейверная аденотомия, операции на придаточных пазухах носа с использованием видеоэндоскопической техники, септопластика, удаление полипов носа, видеоларингоскопия с биопсией и удалением новообразований, тонзиллэктомии и тонзиллотомии.
Сегодня в отделении работают 5 квалифицированных врачей, которые обладают большим опытом и постоянно повышают свою квалификацию.
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