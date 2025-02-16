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Около Лесопарка снесут гаражи и сделают парковку

Анастасия Мериакри

В Рязани около Лесопарка снесут гаражи и сделают парковку. Об этом сообщает глава администрации города Виталий Артемов.

На проезде Речникова планируется снести незаконно установленные гаражи. На их месте сделают экопарковку и оборудуют пешеходную тропу. Маршрут будет вести к главному входу в Лесопарк.

Отмечается, что нынешняя парковка около парка не справляется с нагрузкой, посетителей слишком много, особенно в выходные и праздничные дни. Данный проект позволит увеличить количество парковочных мест и привести в порядок зеленую зону. 

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Работы по проекту планируется закончить в 2026 году.

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