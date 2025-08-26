В Рязани ограничат движение транспорта и парковку в День города

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 930-летию города Рязани, будет временно закрыто движение транспорта:
- 29 и 30 августа с 8:00 до 23:00 по части дороги от ул. Новослободской до д. 36 по ул. Лево-Лыбедской;
- 29 августа с 8:00 до 23:00 от перекрестка ул. Николодворянской и Полонского до территории ул. Лево-Лыбедской и Посадского переулка до перекрестка Посадского переулка с ул. Новослободской;
- с 12:00 4 сентября до 22:00 5 сентября по проезду за памятником В.И. Ленину;
- 5 сентября с 15:00 до 22:00 по ул. Мюнстерской от ул. Горького до ул. Почтовой.
Кроме того, будет ограничена парковка частного транспорта:
- с 8:00 29 августа до 23:00 30 августа части дороги от ул. Новослободской до д. 36 по ул. Лево-Лыбедской;
- с 20:00 28 августа до 23:00 29 августа частей ул. Лево-Лыбедской и Николодворянской и Посадского переулка, прилегающих к территории Цирка;
- 30 августа с 6:00 до 16:00 на съезде с ул. Маяковского до д. 44Б по ул. Маяковского;
- с 12:00 4 сентября до 22:00 5 сентября на проезде за памятником В.И. Ленину;
- 5 сентября с 6:00 до 22:00 на ул. Мюнстерской от ул. Горького до ул. Почтовой.
Рязанцев просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.