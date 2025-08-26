Вторник, 26 августа, 2025
В Рязани ограничат движение транспорта и парковку в День города

Анастасия Мериакри
Фото: администрация Рязани

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 930-летию города Рязани, будет временно закрыто движение транспорта:

  • 29 и 30 августа с 8:00 до 23:00 по части дороги от ул. Новослободской до д. 36 по ул. Лево-Лыбедской;
  • 29 августа с 8:00 до 23:00 от перекрестка ул. Николодворянской и Полонского до территории ул. Лево-Лыбедской и Посадского переулка до перекрестка Посадского переулка с ул. Новослободской;
  • с 12:00 4 сентября до 22:00 5 сентября по проезду за памятником В.И. Ленину;
  • 5 сентября с 15:00 до 22:00 по ул. Мюнстерской от ул. Горького до ул. Почтовой.

Кроме того, будет ограничена парковка частного транспорта:

  • с 8:00 29 августа до 23:00 30 августа части дороги от ул. Новослободской до д. 36 по ул. Лево-Лыбедской;
  • с 20:00 28 августа до 23:00 29 августа частей ул. Лево-Лыбедской и Николодворянской и Посадского переулка, прилегающих к территории Цирка;
  • 30 августа с 6:00 до 16:00 на съезде с ул. Маяковского до д. 44Б по ул. Маяковского;
  • с 12:00 4 сентября до 22:00 5 сентября на проезде за памятником В.И. Ленину;
  • 5 сентября с 6:00 до 22:00 на ул. Мюнстерской от ул. Горького до ул. Почтовой.

Рязанцев просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

