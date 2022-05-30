В Рязани не нашли перевозчиков для маршрута №45M2 в Ворошиловку

В Рязани не нашлось желающих работать на маршруте №45M2 в Ворошиловку, сообщила пресс-служба мэрии.

27 мая начальник управления транспорта администрации города Вениамин Синяков провел рабочую встречу с жителями поселка Ворошиловка по вопросу работы автобусов маршрута №45M2.

Руководитель управления пояснил, что перевозка пассажиров по маршруту осуществляется по временному свидетельству, срок действия которого заканчивается 30 мая текущего года. Для дальнейшего обслуживания маршрута управлением транспорта был проведен открытый конкурс, который комиссией был признан несостоявшимся по причине невыполнения его участником требований конкурсной документации. Таким образом, перевозка пассажиров пo маршруту №45M2 не может быть продолжена без проведения повторного конкурса.

Как сообщили в ходе встречи представители управления транспорта, 23 мая объявлен новый конкурс, который завершится в конце июля. По его итогам перевозки возобновятся.

Поселок Ворошиловка обслуживает маршрут №24 в соответствии с утвержденным расписанием. Его работа будет на особом контроле управления транспорта.