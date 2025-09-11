Четверг, 11 сентября, 2025
12.5 C
Рязань
Экономика и бизнес

В Рязани налоговая возобновила проверки выдачи чеков в кафе и ресторанах

Алексей Самохин
Федеральная налоговая служба (ФНС) с июля возобновила проверки выдачи кассовых чеков в кафе и ресторанах Рязани. Об этом сообщ в телеграм-канале уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин. 

Бизнес омбудсмен напомнил, что новые правила вступили в силу с 1 марта 2025 года. Теперь официант должен выдать чек посетителю после того, как он попросил счёт, но до момента оплаты. За этим должна следить ФНС. 

По словам Пронина, до недавнего времени проверки в общепите были приостановлены из-за отсутствия нужных обновлений оборудования. Теперь руководству заведений стоит строго следить за действиями персонала, ведь ответственность за нарушения прописана в КоАП РФ.

