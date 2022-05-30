В Рязани наградили победителей Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа»

В преддверии Дня защиты детей в Рязани состоялось торжественное награждение победителей Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа», в котором приняли участие более 50 ребят из разных районов Рязанской области. Традиционно на конкурс присылают свои работы как дети сотрудников органов внутренних дел, так и творческие объединения дошкольных, средних и специальных учебных заведений области.

Все поделки оказались красочными, яркими, со своей особенной идеей и смыслом. Лейтмотивом конкурса, проводимого в этом году, стали народные промыслы, поэтому перед ребятами стояла сложная задача: лаконично собрать воедино местные ремесла и службу в полиции. На удивление жюри в лице Общественного совета и руководителей Рязанской областной организации Общества «Динамо», всем ребятам удалось достичь цели: они умело воплотили в жизнь задуманные идеи, представив кружевных и велюровых кукол в национальных нарядах, продемонстрировав сотрудника полиции вне рабочее время, ваяя служебных собак из соленого теста и упражняясь в безопасном поведении на проезжей части, лепя из пластилина знаки дорожного движения.

Сотрудники отдела информации и общественных связей УМВД России по Рязанской области организовали и провели для ребят настоящий полицейский праздник и подарки для победителей конкурса тоже выбрали творческие, познавательные, а самое главное — полезные.

Сначала член Общественного совета при УМВД Марианна Рябова вместе с заместителем начальника Управления по работе с личным составом УМВД полковником внутренней службы Алексеем Лавровым и начальником учебного отдела руководителей Рязанской областной организации Общества «Динамо» подполковником внутренней службы Станиславом Нотой вручили ребятам дипломы, игрушки и подарочные наборы от РОО «Динамо», а затем главный хранитель фондов музея рязанской полиции Михаил Кузнецов провел для ребят увлекательную экскурсию по музею, рассказав им об истории полиции с момента зарождения первых органов внутренних дел по настоящее время.

Дети с удовольствием слушали экскурсовода такой важной информации и задавали много вопросов, на которые получали развернутые ответы.