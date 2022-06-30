В Рязани начинается капитальный ремонт улицы Семчинской протяженностью 1,3 км. Об этом 30 июня сообщила мэр города Елена Сорокина.

Работы запланированы в рамках двухлетнего контракта.

— Сегодня вместе с депутатом по округу Галиной Владимировной Трушиной, профильными специалистами и подрядчиком встретились с местными активистами, рассказали о ремонте, обсудили проект. Финансирование более 60 млн. рублей — добились этого вместе! — написала Сорокина.

Ширина проезжей части будет варьироваться от 8 до 14 метров, проектом предусмотрено устройство тротуаров, примыканий, заездных карманов для общественного транспорта, остановок и водоотведение с дорожного полотна.

Разворотный круг общественного транспорта также будет ремонтироваться. Активный этап запланирован с июля по сентябрь — за строительный сезон проведут все подготовительные работы и уложат первый слой асфальтобетона.