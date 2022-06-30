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Четверг, 30 июня, 2022

В Рязани начинается капитальный ремонт улицы Семчинской

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7info

В Рязани начинается капитальный ремонт улицы Семчинской

В Рязани начинается капитальный ремонт улицы Семчинской протяженностью 1,3 км. Об этом 30 июня сообщила мэр города Елена Сорокина.

Работы запланированы в рамках двухлетнего контракта.

— Сегодня вместе с депутатом по округу Галиной Владимировной Трушиной, профильными специалистами и подрядчиком встретились с местными активистами, рассказали о ремонте, обсудили проект. Финансирование более 60 млн. рублей — добились этого вместе! — написала Сорокина.

Ширина проезжей части будет варьироваться от 8 до 14 метров, проектом предусмотрено устройство тротуаров, примыканий, заездных карманов для общественного транспорта, остановок и водоотведение с дорожного полотна.

Разворотный круг общественного транспорта также будет ремонтироваться. Активный этап запланирован с июля по сентябрь — за строительный сезон проведут все подготовительные работы и уложат первый слой асфальтобетона.

— Вопросов было много, и не только по ремонту дороги, — отметила глава администрации. — Район большой — много новостроек, частный сектор. Во время общения с жителями поднимали темы отсыпки гранулятом улицы Школьная, отлова бродячих собак, работы городской экологической лаборатории. Все вопросы будем планомерно решать. Школьную отсыпем в июле, подрядчик, работающий здесь, обещал помочь с укаткой гранулята. В сфере экологии — будем побуждать предприятия заниматься экологической повесткой, продолжим озеленение общественных пространств.

Врио губернатора Рязанской области Павел Викторович Малков поручил активно благоустраивать не только центр, но и окраины. Совместно с депутатским корпусом находимся на прямой связи с жителями поселка, по всем темам работаем вместе.

В Рязани начинается капитальный ремонт улицы Семчинской
В Рязани начинается капитальный ремонт улицы Семчинской
В Рязани начинается капитальный ремонт улицы Семчинской
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