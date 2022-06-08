В Рязани на улице Халтурина Hyundai сбил женщину с коляской

В Рязани водитель Hyundai сбил женщину с коляской. Инцидент произошёл на улице Халтурина, его подробности обнародовала пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

Всё случилось во вторник, 7 июня, вечером. По предварительной информации, водитель сбил женщину с коляской, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

При ДТП ребёнок не пострадал, а женщина получила травмы.

По факту произошедшего проводится проверка. В Госавтоинспекции уточнит, что у мужчины имелись признаки алкогольного опьянения. Если подтвердится, что он был пьян, ему грозят серьёзные санкции.