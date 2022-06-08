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Среда, 8 июня, 2022

В Рязани на улице Халтурина Hyundai сбил женщину с коляской

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В Рязани на улице Халтурина Hyundai сбил женщину с коляской

В Рязани водитель Hyundai сбил женщину с коляской. Инцидент произошёл на улице Халтурина, его подробности обнародовала пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

Всё случилось во вторник, 7 июня, вечером. По предварительной информации, водитель сбил женщину с коляской, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

При ДТП ребёнок не пострадал, а женщина получила травмы.

По факту произошедшего проводится проверка. В Госавтоинспекции уточнит, что у мужчины имелись признаки алкогольного опьянения. Если подтвердится, что он был пьян, ему грозят серьёзные санкции.

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