Воскресенье, 24 ноября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

В Рязани курсантка академии ФСИН покончила с собой

Дата публикации

Валерия Мединская
Источник: ТКР

В Рязани свела счёты с жизнью курсантка академии ФСИН. Трагедия, по сообщению ya62, произошла 17 ноября.

В этот день девушка не пришла на построение, чуть позже её обнаружили мёртвой в съёмной квартире. Перед суицидом курсантка, как отмечает источник издания, записала голосовое сообщение.

О погибшей известно следующее: ей 20 лет, родом она из Свердловской области. Училась на экономическом факультете АПУ ФСИН.

Официально гибель девушки ещё не подтверждалась. Обстоятельства случившегося уточняются.

Новости рубрики
Новости Рязани и области

Рязанцам напомнили правила работы платных парковок

Платное парковочное место необходимо оплатить парковку в течение 15-ти минут. В порядке исключения разрешается оплатить парковку до конца суток с указанием временного интервала парковки.
Новости Рязани и области

Ночью 23 ноября на рязанской трассе засняли стадо коров

Это привело к трагедии.
Новости Рязани и области

Опергруппа рассказала об отключениях света в Рязанской области

На 9 утра остаются отключенными объекты в 23 муниципальных образованиях. Областные и муниципальные аварийно – спасательные подразделения совместно с ремонтными бригадами Рязаньэнерго планируют восстановить электроснабжения до 18.00 сегодняшнего дня.