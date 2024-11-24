В Рязани курсантка академии ФСИН покончила с собой

В Рязани свела счёты с жизнью курсантка академии ФСИН. Трагедия, по сообщению ya62, произошла 17 ноября.

В этот день девушка не пришла на построение, чуть позже её обнаружили мёртвой в съёмной квартире. Перед суицидом курсантка, как отмечает источник издания, записала голосовое сообщение.

О погибшей известно следующее: ей 20 лет, родом она из Свердловской области. Училась на экономическом факультете АПУ ФСИН.

Официально гибель девушки ещё не подтверждалась. Обстоятельства случившегося уточняются.