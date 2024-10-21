На главнуюНовости Рязани и области В Рязани эвакуировали ТЦ «Малина» Дата публикации 21.10.2024 20:03 Валерия Мединская Вечером в понедельник, 21 сентября, в Рязани эвакуировали ТЦ «Малина». Об этом 7info сообщили читатели. Всех посетителей вывели. К ТЦ прибыла пожарная техника. Подробности случившегося уточняются. Новости рубрики Новости Рязани и области В Рязани на улице Бирюзова загорелся мотоцикл Инцидент произошел 17 октября. 17.10.2024 11:56 Новости Рязани и области В Рязани заметили вьетнамскую свинью на поводке Необычного питомца выгуливали на Нижне-Трубежной улице. 21.10.2024 14:52 Новости Рязани и области В бархатный сезон рязанцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток Тёплая осень продлила бархатный сезон 2024 года и открыла новые направления для путешествий. 17.10.2024 16:49 Новости Рязани и области В Рязани проваливается асфальт на улице Грибоедова Также яму обнаружили на перекрестке улиц Есенина и Грибоедова. 17.10.2024 15:15