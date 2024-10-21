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В Рязани эвакуировали ТЦ «Малина»

Дата публикации

Валерия Мединская

Вечером в понедельник, 21 сентября, в Рязани эвакуировали ТЦ «Малина». Об этом 7info сообщили читатели.

Всех посетителей вывели. К ТЦ прибыла пожарная техника.

Подробности случившегося уточняются.

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