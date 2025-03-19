В Рязани электричка сбила насмерть мужчину в наушниках

Утром в среду, 19 марта, на платформе «Лагерный» в Рязани был смертельно травмирован мужчина. Об этом РИА 7info сообщили в Линейном отделе МВД на транспорте.

По словам очевидцев, мужчина переходил железнодорожные пути по оборудованному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Погиб мужчина 1988 года рождения. В момент ЧП рязанец был в наушниках и не услышал сигнала машиниста электрички Рыбное — Рязань.

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По факту гибели человека проводится проверка.

Рязанская транспортная полиция обратилась к горожанам с просьбой неукоснительно соблюдать правила безопасности на железной дороге.