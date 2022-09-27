В Рязани изменят маршруты двух троллейбусов из-за ремонта теплотрассы

В Рязани из-за ремонта тепловых сетей у дома № 50 по улице Свободы изменятся маршруты троллейбусом № 3, № 10. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Движение по одной полосе в сторону площади Свободы закроют с 09.00 29 сентября до окончания работ.

Троллейбусы при движении из центра города поедут по улицам Ленина, Есенина, затем, после остановки «Мясокомбинат», по своим привычным маршрутам.

В обратном направлении троллейбусы поедут до остановки «Цирк» через улицы Есенина, Ленина, после вернулся на маршруты.