Вторник, 27 сентября, 2022
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В Рязани изменят маршруты двух троллейбусов из-за ремонта теплотрассы

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В Рязани из-за ремонта тепловых сетей у дома № 50 по улице Свободы изменятся маршруты троллейбусом № 3, № 10. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Движение по одной полосе в сторону площади Свободы закроют с 09.00 29 сентября до окончания работ.

Троллейбусы при движении из центра города поедут по улицам Ленина, Есенина, затем, после остановки «Мясокомбинат», по своим привычным маршрутам.

В обратном направлении троллейбусы поедут до остановки «Цирк» через улицы Есенина, Ленина, после вернулся на маршруты.

— Администрация города обращается к жителям с просьбой учитывать эту информацию при планировании своего маршрута, — говорится в сообщении на сайте мэрии.

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