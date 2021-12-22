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Среда, 22 декабря, 2021
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В Рязани изменят конечную и путь следования маршрутки № 33

7info

В Рязани изменится конечная остановка и путь следования коммерческого автобуса № 33. Постановление опубликовано в газете «Рязанские ведомости» 22 декабря.

Вместо посёлка Южный конечной остановкой в Горроще станет микрорайон «Братиславский».

Маршрут также претерпит существенные изменения. После площади Театральной маршрутки будет ездить не по улиц Есенина, а через улицу и площадь Ленина по улице Дзержинского.

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Затем в прямом направлении поедут мимо больницы им. Семашко, по улице Спортивной мимо Психдиспансера. В обратном направлении из Братиславского через больницу № 6, ЦПКиО, улицу Братиславскую, Радиоуниверситет, на улицу Дзержинского.

Вместо 34 автобусом малого класса, маршрут будут обслуживать 12 автобусов среднего класса.

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