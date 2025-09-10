В Рязани изменили схему движения в районе ТЦ «Нити». Об этом сообщают местные жители в группе «ПУВР» ВКонтакте.

На перекрёстке около ТЦ «Нити» изменили схему движения по направлению в сторону микрорайона Дашково-Песочня. По словам автовладельцев, теперь поворот на улицу Радиозаводская осуществляется с крайней левой полосы и при разрешенном сигнале светофора. При этом движение прямо осуществляется со средней и крайней правой полос.

«Уже и светофор заменили, с отдельной секцией, новые знаки движения по полосам повесили, но наши водители этого в упор не видят. Ради эксперимента сейчас проехал прямо с правой полосы, и меня обсигналили», — отмечают некоторые рязанские водители.

Рязанцев просят принять данную информацию к сведению и не нарушать ПДД.

Напомним, на проезде Яблочкова провели ремонтные работы. Отремонтировали проезжую часть, тротуары, заменили бордюры и дорожные знаки, нанесли разметку.

В этом году в Рязани проведут ремонт 13 участков автомобильных дорог.