Среда, 10 сентября, 2025
13.9 C
Рязань
Транспорт и дороги

В Рязани изменили схему движения в районе ТЦ «Нити»

Анастасия Мериакри
Abstract фото создан(а) freepik - ru.freepik.com

В Рязани изменили схему движения в районе ТЦ «Нити». Об этом сообщают местные жители в группе «ПУВР» ВКонтакте.

На перекрёстке около ТЦ «Нити» изменили схему движения по направлению в сторону микрорайона Дашково-Песочня. По словам автовладельцев, теперь поворот на улицу Радиозаводская осуществляется с крайней левой полосы и при разрешенном сигнале светофора. При этом движение прямо осуществляется со средней и крайней правой полос.

«Уже и светофор заменили, с отдельной секцией, новые знаки движения по полосам повесили, но наши водители этого в упор не видят. Ради эксперимента сейчас проехал прямо с правой полосы, и меня обсигналили», — отмечают некоторые рязанские водители.

Рязанцев просят принять данную информацию к сведению и не нарушать ПДД.

Напомним, на проезде Яблочкова провели ремонтные работы. Отремонтировали проезжую часть, тротуары, заменили бордюры и дорожные знаки, нанесли разметку.

В этом году в Рязани проведут ремонт 13 участков автомобильных дорог.

Самые читаемые материалы

Новости России

Зеленский задумал пакость, в ответ Россия готова применить план быстрого окончания СВО

Инсайдеры сообщают, что президент Украины Владимир Зеленский готовит некую «пакость» в ответ на недавние удары ВС РФ. Российское руководство к этому готово. Упреждающие удары уже «трамбуют» Украину
Интересное

Последнее пророчество Ванги о «зелёном господаре» на Украине сбывается с пугающей точностью

Тридцать лет назад слова болгарской пророчицы казались бредом. Сегодня же её предсказания о России и Украине сбываются одно за другим
Акценты

Прощай, русская зима! Климатологи прогнозируют в России «погодный хаос»

Климатологи и синоптики предупреждают: зима 2025-2026 годов в России...
Новости России

Ответ за Донецк последовал моментально — «Царьград»

Российская армия нанесла массированные удары по объектам противника в Славянске и Краматорске.
Экология, природа, животные

Грибной сезон продолжается в Рязанской области, белые собирают вёдрами 

Сообщения приходят из разных районов Рязанской области. 

Последние новости

Новости России

Эксперт назвал страны, помогающие ВСУ атаковать Россию дронами

По мнению эксперта, защитить российские регионы от подобных ударов можно только одним способом.
Новости Касимова

В Касимовском округе ожидается рекордный урожай зерновых за весь постсоветский период

Этот успех – результат внедрения современных агротехнологий, использования высокоурожайных сортов и эффективной системы управления сельскохозяйственным производством.
Новости России

Уже не совсем одинока: что сейчас происходит с отшельницей Агафьей Лыковой

Что удерживает 80-летнюю Агафью Лыкову в лесной глуши? И как она выдерживает жизнь в полном одиночестве?
Общество

Медики осмотрели 60 пострадавших в результате ЧП в поселке Лесной

Четырем пациентам из числа пострадавших в результате ЧП, которые пришли на повторную консультацию, было рекомендовано наблюдение у врача по месту жительства.
Медицина

Элика и Арсений родились в августе в Рязанском перинатальном центре

В последний летний месяц в перинатальном центре зарегистрировали 51 мальчика и 61 девочку.
Власть и политика

Павел Малков обсудили создание спортивной инфраструктуры с Захаром Петровым

Губернатор Павел Малков поручил региональному минспорта подготовить среднесрочный план развития этого вида спорта в Рязанской области.
Общество

Три новые детские площадки появились в микрорайоне Канищево в Рязани

Было уложено безопасное ударопоглощающее покрытие, размещены игровые комплексы, установлены лавочки.
Экономика и бизнес

Для сотрудников фармацевтического завода «Октафарма-Фармимэкс» построены 36 таунхаусов

Также для сотрудников работают детский сад и школа, спортивные объекты: спа-центр, бассейн, футбольное поле, теннисные площадки.