В Рязани ищут водителя электросамоката, сбившего ребёнка

В Рязани проводятся мероприятия по поиску водителя электросамоката, который сбил 5-летнюю девочку и скрылся с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

Инцидент произошёл 9 августа около 12:05 на тротуаре у дома №4 по Московскому шоссе.

По предварительной информации, водитель неустановленной марки электросамоката совершил наезд на пешехода, пятилетнюю жительницу Московской области. В результате происшествия девочка получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

Сейчас принимаются меры к установлению личности и розыску нарушителя. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту наезда курьера на электросамокате на пятилетнюю девочку в Рязани.