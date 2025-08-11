Бастрыкин поручил возбудить дело после наезда самокатчика на ребенка в Рязани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту наезда курьера на электросамокате на пятилетнюю девочку в Рязани. Инцидент произошёл 9 августа около 12:00 на Московском шоссе, возле ТЦ «Барс».

Курьер на электросамокате сбил девочку и скрылся с места происшествия. Пострадавшая получила черепно-мозговую травму и множественные ушибы, она была госпитализирована.

Ранее по данному факту следственными органами СК России по Рязанской области проводилась доследственная проверка по статье 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта). Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК Олегу Васильеву возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах.