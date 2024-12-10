В Рязани ищут очевидцев ДТП с участием несовершеннолетних мотоциклистов

Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев двух ДТП в Рязани.

25 октября 2024 года в Рязани, около 18:35, неподалеку от дома № 11 корпус 1 по улице Семчинская произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» столкнулся с мотоциклом «Рэйсер 150», за рулем которого находился 16-летний подросток. Пострадавший с травмами доставлен в медицинское учреждение.

Ранее, 26 июля 2024 года, около 22:03, на улице Трехреченской вблизи дома 1А также произошло ДТП с участием несовершеннолетних. 23-летний водитель автомобиля «Фольксваген» столкнулся с мотоциклом «Минск», которым управлял 17-летний подросток. На момент аварии мотоцикл перевозил 14-летнего пассажира. Оба юных участника происшествия были госпитализированы с различными травмами.

По обоим случаям сотрудники Следственного управления УМВД России по Рязанской области проводят проверки. Все обстоятельства аварий выясняются.

Граждан, обладающих информацией о данных инцидентах или ставших их свидетелями, просят обратиться в отдел № 4 Следственного управления по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корпус 1, либо позвонить по телефону (4912) 44-46-08.