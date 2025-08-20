В Рязани ищут инженера на зарплату от 150 тысяч рублей

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 19 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек и отобрал лучшие предложения августа.
В Рязани в августе больше всего готовы платить инженеру-технологу. Ищут сотрудника с высшим образованием и опытом работы от двух лет. Компания предлагает зарплату от 150 тыс. рублей.
На втором месте – вакансия главного зоотехника с зарплатой от 100 тыс. рублей.
На третьем месте – менеджера по продажам с зарплатой 100 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь релевантный опыт работы от одного года.
В рейтинг также вошли вакансии отделочника-универсала с зарплатой от 95 тыс. рублей и наладчика технологического оборудования с зарплатой до 130 тыс. рублей.
|№
|Должность
|Предлагаемая зарплата
|1
|Инженер-технолог по станкам ЧПУ
|от 150 000 рублей
|2
|Главный зоотехник
|от 100 000 рублей
|3
|Менеджер по продажам (медицинский инструмент)
|100 000 рублей
|4
|Отделочник-универсал
|от 95 000 рублей
|5
|Наладчик технологического оборудования
|90 000 — 130 000 рублей