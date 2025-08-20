Среда, 20 августа, 2025
13.5 C
Рязань
Общество

В Рязани ищут инженера на зарплату от 150 тысяч рублей

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 19 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек и отобрал лучшие предложения августа.

В Рязани в августе больше всего готовы платить инженеру-технологу. Ищут сотрудника с высшим образованием и опытом работы от двух лет. Компания предлагает зарплату от 150 тыс. рублей.

На втором месте – вакансия главного зоотехника с зарплатой от 100 тыс. рублей.

На третьем месте – менеджера по продажам с зарплатой 100 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь релевантный опыт работы от одного года.

В рейтинг также вошли вакансии отделочника-универсала с зарплатой от 95 тыс. рублей и наладчика технологического оборудования с зарплатой до 130 тыс. рублей.

ДолжностьПредлагаемая зарплата
1Инженер-технолог по станкам ЧПУот 150 000 рублей
2Главный зоотехникот 100 000 рублей
3Менеджер по продажам (медицинский инструмент)100 000 рублей
4Отделочник-универсалот 95 000 рублей
5Наладчик технологического оборудования90 000 — 130 000 рублей

