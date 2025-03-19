В Рязани грузовик сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте

В Рязани автомобиль сбил пешехода. Подробности ДТП сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

18 марта около 14:36 в Рязани, рядом с домом № 17 на улице Промышленной, произошло ДТП.

42-летний водитель автомобиля «ГАЗ-Некст» совершил наезд на 30-летнего пешехода, который, по предварительной информации, переходил дорогу в неположенном месте.

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В результате происшествия пешеход был доставлен в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.