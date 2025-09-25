В Рязани гордума одобрила ряд важных решений

На заседании Рязанской городской Думы депутаты одобрили внесение изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани.

Речь идет об изменении границ территориальных зон участков, расположенных в районе улицы Медицинской, с зоны предприятий IV и V класса на зону застройки многоэтажными жилыми домами (5-12 этажей и выше) и зону многофункционального делового, общественного и коммерческого назначения. В отношении данных участков предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории.

Кроме того, в связи с уведомлением компании «Роскадастр» одобрены изменения в ПЗЗ в городе Рязани в отношении земельного участка, расположенного по адресу Куйбышевское шоссе, 22, в целях устранения пересечения его границ с границами других участков.

На заседании РГД депутатами принято решение о согласовании сделки МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса». В целях пополнения оборотных средств предприятие возьмет кредит на сумму 70 миллионов рублей на срок не более 12 месяцев.

Одобрена передача недвижимого имущества из собственности муниципального образования в государственную собственность Рязанской области. Речь идет о земельном участке на улице Шевченко, используемом ГАУДО «Спортивная школа олимпийского резерва «Комета» и земельном участке на улице Братиславской, используемом ГАУДО «Спортивная школа олимпийского резерва «АКАДЕМИЯ ЕДИНОБОРСТВ».

В государственную собственность Рязанской области также передается сооружение — газопровод среднего давления протяженностью 1045 метров, расположенный на территории объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место «Рязанская областная сельскохозяйственная, промышленная, строительная выставка и Дом юннатов с садом» (ул. Свободы).

Согласована передача в аренду нежилого помещения Рязанскому региональному отделению Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» и в безвозмездное пользование — ГАУ Рязанской области «Издательство «Пресса».

На заседании депутаты приняли решения об условиях приватизации некоторых нежилых объектов.

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством внесены изменения в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования — городской округ город Рязань.