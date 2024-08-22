Четверг, 22 августа, 2024

В Рязани дети с ОВЗ проходят реабилитацию с помощью корги

Автор: Kate

Опубликовано

фото с сайта правительства Рязанской области

В Рязани в Центре социального развития прошла необычная акция. Детей с ОВЗ познакомили с четвероногими терапевтами — собаками породы корги из Всероссийского волонтерского отряда «Корги-отряд «Маруся и друзья», сообщается на сайте правительства.

Этот отряд — единственный в России, где корги помогают сотрудникам МЧС. Кроме того, они занимаются канистерапией — методом реабилитации с помощью общения с животными.

Дети с удовольствием играли с дружелюбными собаками, смотрели фильм об их работе и узнали много нового о четвероногих помощниках. Родителям детей с ОВЗ рассказали о мерах социальной поддержки, доступных в регионе, включая услуги по реабилитации и абилитации.

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