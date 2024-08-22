В Рязани дети с ОВЗ проходят реабилитацию с помощью корги

В Рязани в Центре социального развития прошла необычная акция. Детей с ОВЗ познакомили с четвероногими терапевтами — собаками породы корги из Всероссийского волонтерского отряда «Корги-отряд «Маруся и друзья», сообщается на сайте правительства.

Этот отряд — единственный в России, где корги помогают сотрудникам МЧС. Кроме того, они занимаются канистерапией — методом реабилитации с помощью общения с животными.

Дети с удовольствием играли с дружелюбными собаками, смотрели фильм об их работе и узнали много нового о четвероногих помощниках. Родителям детей с ОВЗ рассказали о мерах социальной поддержки, доступных в регионе, включая услуги по реабилитации и абилитации.