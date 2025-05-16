В Рязани бывший вице-губернатор Игорь Греков получил 17 лет колонии строго режима

Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков признан судом виновным в получении взяток и хищении бюджетных средств.

Суд установил, что с января 2018 года по январь 2021 года Греков, действуя в составе организованной группы, получал взятки от представителей коммерческих организаций. Деньги передавались за общее покровительство при заключении государственных контрактов на поставку медицинского оборудования и расходных материалов для нужд региона.

По данным пресс-службы прокуратуры Рязанской области, общая сумма взяток превысила 136 миллионов рублей. Кроме того, Греков похитил более 15 миллионов рублей из бюджета при закупке дорожной техники.

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С учётом позиции прокурора суд назначил ему наказание: 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, штраф в размере 400 миллионов рублей и лишение права занимать определённые должности сроком на 12 лет.

Гражданский иск прокурора удовлетворён в полном объёме. Также взыскана невозмещённая часть ущерба — более 5 миллионов рублей. Имущество, эквивалентное по стоимости полученным взяткам, конфисковано в доход государства.

Большую роль в расследовании уголовного дела сыграли сотрудники ФСБ России.