Более 32 тысяч жителей Рязани остались без водоснабжения из-за крупной коммунальной аварии на улице Новоселов в Дашково-Песочне. Ситуацию на еженедельном заседании правительства прокомментировал глава администрации города Виталий Артёмов.

По его словам, причиной отключения стал прорыв водовода диаметром 600 мм в районе дома №50. В результате без воды остались 114 многоквартирных домов, в которых проживает около 32 тысяч человек. Артёмов уточнил, что в зону отключения попали также три детских сада, утром им организовали подвоз питьевой и технической воды.

«Сейчас на объекте ведутся работы. Все бригады на месте, материалы для ремонта есть. Скорее всего, у нас получится произвести переключение и обеспечить людей водой. Постараемся все исправить сегодня в течение дня», — доложил глава администрации.

Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил городским властям держать ситуацию на особом контроле. Он также потребовал после завершения ремонта привести в порядок территорию, которая пострадала в результате аварии.