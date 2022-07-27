В Рязани 28 июля отключат холодную воду на пяти улицах

В четверг, 28 июля, в Рязани отключат холодную воду на 5 улицах. Адреса сообщила пресс-служба городской администрации.

Причина отключения — ремонтные работы сотрудников МП «Водоканал города Рязани».

С 9 до 13 часов без воды останутся:

— улица Николодворянская, дома с 1 по 19 по нечётной стороне, № 19/40 (школа № 7), 2, 4, с 14 по 24 по чётной стороне;

— улица Полонского, дома № 1, 2 корпус 1, 4, 4 корпус 1, 6, 12, 13 (РязГМУ), 13А, 13Б (врачебно-физкультурный диспансер), 14, 15, 16, 17, 18 (РГУ), 19, 19 корпус. 1;

— улица Свободы, 52;

— улица Садовая, 33;

— улица Ленина, 30А.