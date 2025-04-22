В Рязани 17-летний подросток без прав спровоцировал ДТП: пострадала девушка

Утром 21 апреля в Рязани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

По предварительным данным, около 09:35 в районе дома № 2 по улице Черновицкой 17-летний рязанец, не имеющий водительского удостоверения, находясь за рулём автомобиля ВАЗ-2110, столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo. Вторым участником аварии стала 20-летняя жительница города.

В результате столкновения водитель Volkswagen получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Несовершеннолетний участник аварии самостоятельно обратился за медицинской помощью.

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На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Ведётся проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.