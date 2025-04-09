В Рязани 10 апреля отключат воду на трех улицах. Об этом сообщает администрация города.

В связи с ремонтными работами на водопроводе c 09:00 до 10:00 будет прекращена подача воды по адресам:

ул. Сельских Строителей, д. 1, 2а (МБДОУ Детский сад №135), 3 корп.1, 3 корп.4, 3 корп.5, 4 корп.2.

В этот же день с 09:30 до 17:00 не будет воды по адресам: