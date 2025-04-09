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Происшествия

В Рязани 10 апреля отключат воду на трех улицах

Анастасия Мериакри

В Рязани 10 апреля отключат воду на трех улицах. Об этом сообщает администрация города.

В связи с ремонтными работами на водопроводе c 09:00 до 10:00 будет прекращена подача воды по адресам:

  • ул. Сельских Строителей, д. 1, 2а (МБДОУ Детский сад №135), 3 корп.1, 3 корп.4, 3 корп.5, 4 корп.2.

В этот же день с 09:30 до 17:00 не будет воды по адресам:

  • Михайловское шоссе, д.234 корп.1 , 236а, 236б, 240 корп.1, 250 корп.1, 250 корп.2, с д.232 по д.266(четная сторона),  д.67 (Русская пивоваренная компания Хмелефф);
  • ул.Военных автомобилистов, д.8, 3 (АО «Рязань хлеб»).
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