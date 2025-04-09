В Рязани 10 апреля отключат воду на трех улицах. Об этом сообщает администрация города.
В связи с ремонтными работами на водопроводе c 09:00 до 10:00 будет прекращена подача воды по адресам:
- ул. Сельских Строителей, д. 1, 2а (МБДОУ Детский сад №135), 3 корп.1, 3 корп.4, 3 корп.5, 4 корп.2.
В этот же день с 09:30 до 17:00 не будет воды по адресам:
- Михайловское шоссе, д.234 корп.1 , 236а, 236б, 240 корп.1, 250 корп.1, 250 корп.2, с д.232 по д.266(четная сторона), д.67 (Русская пивоваренная компания Хмелефф);
- ул.Военных автомобилистов, д.8, 3 (АО «Рязань хлеб»).