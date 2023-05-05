В предстоящие выходные в Москву и близлежащие регионы ненадолго вернётся зима. Такой прогноз дал РИА Новости ведущий метеоролог России Евгений Тишковец.
В конце недели в Центральную Россию придёт арктический холод. В пятницу начнётся сильный арктический ветер, сопровождаемый ливнями и даже мокрым снегом. В ночь на субботу выпавшая влага схватится заморозками, на дорогах будет сколько.
Днём в субботу столбики термометров не поднимутся выше 8 градусов. В ночь на воскресенье похолодание усилится.
8 мая инициативу на себя возьмёт скандинавский антициклон, начнётся потепление. Ночью ожидается 0 – -5, днём +7 – +12.
В День Победы уже будет сухо и солнечно. Утром около 0 градусов, днём – до +17.
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