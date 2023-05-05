В предстоящие выходные в Москву и близлежащие регионы ненадолго вернётся зима. Такой прогноз дал РИА Новости ведущий метеоролог России Евгений Тишковец.

В конце недели в Центральную Россию придёт арктический холод. В пятницу начнётся сильный арктический ветер, сопровождаемый ливнями и даже мокрым снегом. В ночь на субботу выпавшая влага схватится заморозками, на дорогах будет сколько.

Днём в субботу столбики термометров не поднимутся выше 8 градусов. В ночь на воскресенье похолодание усилится.

– Столбики термометров опустятся до -4 – +1, пройдут скоротечные заряды снега, на земле кое-где ненадолго может появиться символический временный снежный покров, – предупреждает Тишковец.

8 мая инициативу на себя возьмёт скандинавский антициклон, начнётся потепление. Ночью ожидается 0 – -5, днём +7 – +12.

В День Победы уже будет сухо и солнечно. Утром около 0 градусов, днём – до +17.