Понедельник, 9 сентября, 2024

В РГУ сократится размер стипендий

Автор: Валерия Мединская

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Изображение Paolinio с сайта Pixabay

В Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина изменится размер стипендии с 1 сентября. Об этом 7info стало известно из собственных источников.

Размер стипендии сократится на 15%. При этом постановление правительства РФ о минимальном размере стипендий не нарушается. Академическая стипендия составит 2070 рублей 1 курсу, 2200 рублей для «хорошистов». Социальная стипендия — 3110 рублей.

Наша редакция направила официальный запрос на имя и.о. ректора РГУ Дмитрия Бокова о причинах изменения размера стипендий. Ждём официальной информации по данному вопросу.

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