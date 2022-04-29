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Пятница, 29 апреля, 2022

В рейтинге самых опасных профессий у рязанцев военнослужащие потеснили врачей

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В рейтинге самых опасных профессий у рязанцев военнослужащие потеснили врачей

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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, какие рязанцы считают самыми опасными.

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44% рязанцев считают профессию военнослужащего самой опасной. На второй строке рейтинга с огромным отрывом от лидера — шахтёры (8% голосов). Третье место рейтинга самых опасных профессий делят врачи и пожарные (по 6%). По 3% рязанцев считают самыми опасными профессии спасателя МЧС, водителя, политика и журналиста. Полицейский, пилот и учитель набрали по 2% голосов респондентов. По 1% в рейтинге опасных профессий набрали инкассатор и охранник.

Опрос проводился среди экономически активного населения 20—28 апреля 2022 года.

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