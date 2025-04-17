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В работу по повышению производительности труда будут вовлечены все учреждения соцсферы Рязанской области

Алексей Самохин

16 апреля состоялось первое заседание регионального штаба Рязанской области по реализации федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его провел губернатор Павел Малков. В работе штаба приняли участие заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова, руководители областных министерств и ведомств, Агентства развития бизнеса, организаций региона.

На заседании обсуждались результаты работы по проекту «Производительность труда» в I квартале текущего года, задачи на перспективу, вопросы взаимодействия с отраслевыми и корпоративными центрами компетенций. Как отметил Павел Малков, Рязанская область показал достойные результаты по итогам национального проекта «Производительность труда», который завершился в 2024 году. Федеральный проект стартовал в январе этого года и ставит своей целью вовлечение в процессы улучшений не менее 40% крупных и средних предприятий, а также всех учреждений социальной сферы. С начала года к нему уже присоединились 11 предприятий-представителей реального сектора экономики, а инструментам повышения производительности труда обучено более 90 сотрудников. В соцсфере к внедрению улучшений привлечены 55 учреждений образования, 17 больниц и поликлиник, 17 учреждений культуры.

В работу по повышению производительности труда будут вовлечены все учреждения соцсферы Рязанской области 16 апреля состоялось первое заседание регионального штаба Рязанской области по реализации федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Команды предприятий в сотрудничестве с экспертами Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса находят пути повышения эффективности производственных процессов, а сотрудники учреждений упрощают процесс оказания услуг, оптимизируют внутреннее пространство учреждений и штатное расписание. В работе используются лучшие практики других регионов и крупных компаний, вырабатываются конкретные решения, позволяющие снизить потери времени и ресурсов и выйти на новый уровень бережливого мышления», ― отметила Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

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В числе намеченных планов члены штаба назвали создание региональных отраслевых центров компетенций и определение модельных соцучреждений, обучение сотрудников учреждений соцсферы-участников проекта базовым инструментам бережливых технологий, изучение лучших практик учреждений соцсферы на платформе производительность.рф и их тиражирование.

«Рост производительности — одно из важнейших условий достижения высоких экономических показателей, повышения эффективности работы предприятий реального сектора экономики и учреждений социальной сферы. Наша цель — реальные результаты, которые отразят экономические показатели, объемы и качество оказанных в соцсфере услуг», ― подчеркнула Юлия Швакова.

В работу по повышению производительности труда будут вовлечены все учреждения соцсферы Рязанской области 16 апреля состоялось первое заседание регионального штаба Рязанской области по реализации федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
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