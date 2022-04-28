В Пушкино погибла пятиклассница, которую затянуло под электричку потоком воздуха

На платформе Зеленоградская в Пушкинском городском округе в Подмосковье 11-летнюю девочку, которая спешила на урок рисования, сбила электричка, пишет МК.

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Трагедия произошла во вторник 26 апреля. По предварительной версии, школьница переходила железнодорожные пути вместе с мамой. Они дождались, пока пройдет один электропоезд.

После этого женщина отпустила руку ребенка, а школьница, решив, что путь свободен, двинулась с места вперед. Потоком воздуха ее затянуло под другую электричку.

По словам знакомых, пятиклассница была очень прилежной и трудолюбивой. В школе она училась практически на одни пятерки.